شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغير التجاني حسين؛ عن ان الموازنة المعدلة 2020 تم وضعها في سريه تامة وخارج اسوار وزارة المالية. وقال التجاني الثلاثاء في مؤتمر صحفي لتنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم؛ إن اقالة وزير المالية السابق ابراهيم البدوي ليست المقصود بها الاشخاص أنما السياسات؛ متهما الوزيرة المكلفة حاليا باستغلال جائحة كورونا لتمرير روشتة صندوق النقد الدولي.كاشفا في الوقت ذاته عن ان الوزيرة المكلفة اجتمعت باللجنة الاقتصادية للوصول لحلول وطنية الا انها كانت تضمر تمرير الموازنة. مؤكدا ان الموازنة لم اتعرض على قوى الحرية والتغيير ولجنتها الاقتصادية بل تم الدفع بها لمجلس الوزراء للاجازة’ قاطعا ان الموازنة المعدل اشتملت على ذات الأخطاء من حيث التضخم الايرادات لتبرير تضخم المنصرفات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى التغيير تتهم وزارة المالية باستغلال جائحة كورونا لتمرير روشتة صندوق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.