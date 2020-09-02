جنوب دارفور تطوي صفحة الخلاف بين والي وقوى الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طوت ولاية جنوب دارفور صفحة الخلاف بين قوى الحرية والتغير والوالي موسي مهدي بتوافق حضره وفد مركزي من الحرية والتغيير للنهوض بالولاية.

وأكد الوالي في تصريحات صحفية طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة عنوانها التكاتف والتعاضد، مؤكدا إلتزامه بالإتفاق الذي تم لجهة أنه لايخرج من أهداف الثورة، منوها إلى أنه سيتعامل بصدر وعقل مفتوح ونوايا صادقة.

وهنأ موسي الشعب السوداني بتوقيع اتفاق السلام بالاحرف الاولي كونه مصدر إعزاز وفخر يؤكد أن السودانيين قادرون على معالجة إشكالاتهم متى ماجلسوا وأخلصوا النوايا.

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وأشار شمس الدين صالح ممثل قوى الحرية والتغيير بالولاية إلى أن حاجة المواطن للخدمات من صحة ومياه وإستقرار للموسم الزراعي دفعتهم الى توقيع ميثاق بينهم والوالي بضمان وفد المركز، لقيادة الولاية إلى بر الأمان.

فيما لفت رئيس وفد الحرية والتغيير بالمركز أسعد أمين إلى أنهم سعوا لتقريب وجهات النظر بين الاطراف لحل معضلة تعيين الولاة ، مؤكداً تجاوز الخلاف لصالح وحدة الثورة بالولاية .