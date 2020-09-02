ضبط سيارة تحمل مواد متفجر بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت مباحث شرطة محلية كرري بولاية الخرطوم، شخصاً يقود سيارة تحمل مواد تستخدم في صناعة المتفجرات.

واشتبهت قوة من المباحث في شخص يقود سيارة، في حملاتها المنعية لمكافحة الجريمة، وعند تفتيشه ضبط (184) سلك متفجر داخل أكياس.

ووفقاً لـ(المكتب الصحفي للشرطة) فإن رئيس قسم شرطة الإسكان العقيد جمال محمد حامدين قال إن البلاغ يأتي ضمن خطط مكافحة الجريمة بالتركيز على الإجراءات والتدابير المنعية.

وأضاف أن حملة مشتركة انطلقت لتمشيط المنطقة بدائرة الاختصاص حيث اشتبهت القوة فى سيارة صالون وبالرصد والمتابعة ألقي القبض على المتهم (م.ع.ع) 35 سنة وبحوزته (184) من الأسلاك التي تستخدم في صناعة العبوات المتفجرة.

وأشار إلى أنه أودع الحراسة وأخضع للتحري بإشراف النيابة واتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة.

ولفت إلى أنهم أرسلوا عينة من المعروضات إلى إدارة الأدلة الجنائية لتحديد أبعاد استخدامات المواد المضبوطة فنياً في صناعة العبوات المتفجرة.

ودعا رئيس قسم شرطة الإسكان المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من حمل المواد التى تمثل خطورة كبيرة على السلامة العامة. صحيفة السوداني

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