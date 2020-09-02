كتاب “الدم والنفط” يكشف أسراراً خطيرة لأول مرة عن مخطط حصار قطر ودور ترامب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سلط كتاب “الدم والنفط” الذي يتناول حياة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصعوده إلى السلطة، الضوء على جوانب وصفها بالمثيرة في الأزمة الخليجية التي اندلعت منتصف 2017 وأدت إلى حصار قطر الذي دخل عامه الرابع.

وبدأ توزيع الكتاب الذي أعده الصحافيان برادلي هوب وجاستين شيك في الأول من أيلول/ سبتمبر، وفيه تفاصيل عن حياة بن سلمان الفارهة ورغبته بالحصول على الثروة.

العدوان العسكري

وفيما يتعلق بالأزمة مع قطر، يشير الكتاب إلى أن السفير الأمريكي في الرياض، جو ويستفال، حذر محمد بن سلمان مراراً من أي عدوان عسكري على قطر.

ويكشف الكتاب أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها، ستيف بانون، أبلغ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد “علينا الاهتمام بهؤلاء” في إشارة إلى قطر.!

وقد أبلغ السعوديون جاريد كوشنر بمقاطعة قطر قبل ساعة من بدء التنفيذ وطلب منهم تأخير الخطوة ليأتي الرد بالقول “الأمر متأخر جدا، لقد بدأنا التحرك”.

وأوضح الكتاب، أنه بعد اندلاع الأزمة الخليجية، اتصل وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون بالبيت الأبيض محذراً من أن قاعدة “العديد” ستكون في خطر إذا بدأ ثلاثة من أكبر مشتري السلاح الأمريكي توجيه أسلحتهم ضد بعضهم البعض.

فشل الجهود الدبلوماسية

لم تنجح جهود تيلرسون في دفع ترامب لتهدئة الوضع في الخليج، وفي اليوم التالي أبلغ جاريد كوشنر وترامب أن الأزمة ستقلب حياة القطريين الذين لن يتمكنوا من أداء امتحاناتهم ولن يكون حليب في البقالات ليرد ترامب: “أنا لا أبالي بتاتا بالحليب”.

وأبلغ ترامب كوشنر أمام تيلرسون “إذا جعلتهم يتقاتلون لكي يقللوا الدعم المالي للإرهاب فإن ما حصل في الاتجاه الصحيح دع السعوديين يجدون مخرجا”.

ويبين الكتاب أن “التخطيط لأزمة قطر بدأ قبل 3 أشهر من الأزمة في 22 مارس 2017، ووضعها استراتيجي سعودي يدعى عبد العزيز العتيبي يعمل في السفارة السعودية في واشنطن عبر حملة إعلامية مركزة لمدة 3 أشهر تنطلق في يونيو بعد انتهاء زيارة ترامب للسعودية.

ويوضح الكتاب أن الخطة كانت عبارة عن تغطية أسبوعية تزيد من وعي المتلقي الغربي بشأن “دعم قطر للإرهاب وتقديم معلومات عن الرشى لشراء كأس العالم 2022”.

الإمارات اقتنصت الفرصة

وقد وجدت القيادة الإماراتية الفرصة سانحة في 2017 بعد أن رأت أن لديها حلفاء لإطلاق الأزمة مع قطر وجعل الحياة صعبة للقطريين كي توافق الدوحة على شروطهم، لكن الأزمة ارتدت عليهم بعد أن قررت قطر المواجهة.

ودفع الفشل في التخطيط للأزمة مع قطر ستيف بانون للطلب من طحنون بن زايد تقديم لائحة مطالب لقطر لكي “تتمتع الأزمة بالمصداقية”، قائلا له “عليك أن تقدم شيئا، ما هي مطالبك؟!”، ومع تدخل الولايات المتحدة وفرنسا لتهدئة الأزمة الخليجية بدأت حرب سيبرانية غير مسبوقة.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الأمراء السعوديون أن وجود الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز كوزير للحرس الوطني ومحمد بن نايف في وزارة الداخلية سيحميهم بسبب قدرات وزارة الدفاع المحدودة في التجسس في الداخل، كان بن سلمان قد طور أدواته في التجسس على هواتفهم ومنهم تركي بن عبد الله بمساعدة جزئية من سعود القحطاني.

المواجهة مع بدر العساكر

بينما فقد بدر العساكر قيمته التجسسية لدى بن سلمان لأنه لم يكن حذرا في اتصالاته مع علي الزبارة في تويتر وانكشفت ورقته مبكرا أمام السلطات الأمريكية ليصعد على حسابه سعود القحطاني الذي كان مشرفا على التجسس على أمراء الداخل طوال عامين بصورة رئيسية.

وأما الأمير تركي بن عبد الله فقد استعان بشركة سويسرية لشن حملات على تويتر ضد ابن عمه محمد بن سلمان، ليرد الأخير عبر جيوش سعود القحطاني الإلكترونية، وسأل عن إمكانية قيام الأمريكيين بدعم انقلاب ضد الملك سلمان.

كل ذلك تحت عين بن سلمان الذي كان يستقبل تركي بالابتسامة والأحضان. وعارض تركي بن عبد الله صعود بن سلمان للحكم لأن الأخير كان يهوى إهانة أفراد العائلة المالكة أثناء إمارته للرياض وكان يعتقد أنه أحق بالحكم من أخيه متعب.

طرد ابن سلمان

ويكشف الكتاب أن العاهل السعودي الملك سلمان قال لترامب في اتصال هاتفي خلال الإعداد لقمم الرياض الإسلامية والخليجية “سأضع ابني على رأس ترتيبات زيارتك للسعودية وإن لم يعجبك يمكنك أن تقول له أنت مطرود you are fired”.

ويضيف أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد التقى مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، وستيف بانون، بعد أيام من فوز ترامب بالرئاسة، وقال لهما إن عليهما لقاء محمد بن سلمان ووضع آلته الترويجية في واشنطن تحت خدمة الأمير السعودي لضمان أنه سيلتقي الأشخاص المناسبين.

ويشير الكتاب إلى أن تيلرسون وفريقه عارضوا الاتصالات المباشرة بين سلمان ليرد ستيف بانون عليهم بالقول إنهم دولة عميقة يدعمون “حلفاءهم في الخارج” على حساب “الولايات المتحدة”.

واستخدم بن سلمان اتصالاته بكوشنر للترويج لنفسه باعتباره “نوعا جديدا من الأمراء ويفهم أهمية المال والتكنولوجيا ولا يهتم بالمظالم القديمة” وبالمقارنة كان بن سلمان يبدو متعبا ومناوئا لأي تغيير.

وجاء في الكتاب “قال السيد كوشنر للأمير محمد إنه يريد منه أن يكتب كل الوعود السعودية المحيطة بالرحلة على ورقة، ورد الأمير بإرسال مسؤول أمني مخضرم اسمه مسعد العيبان إلى واشنطن لعدة أسابيع وحال عودته بدا بن سلمان التحضير لاحتفالات ضخمة”، في إشارة إلى زيارة ترامب إلى السعودية في 2017.

ويتابع “حاول خلال الزيارة إظهار أن الرئيس الأمريكي هو من يقود جهود مكافحة الإرهاب عالميا وليس بن سلمان كما أظهر لوالده براعته في إعادة العلاقة السعودية الأمريكية إلى موقعها الصحيح”.