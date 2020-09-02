حظر نجل شقيق البشير من السفر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت معلومات تحصلت عليها الـ”السوداني الدولية” أن نيابة الفساد حظرت نجل عبدالله البشر، من السفر للخارج على خلفية القبض عليه في بلاغ فساد حول كيفية امتلاك نادي “ال جي سي” بالخرطوم شارع المطار والمتهم شريك بالنادي وبالإضافة إلى أن لجنة إزالة التمكين والتفكيك صادرت النادي، ودون البلاغ في مواجهة نجل عبدالله البشير، بمخالفة نص المادة “4” فساد.

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