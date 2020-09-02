جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بوحشية على مسن فلسطيني!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، على مسن فلسطيني، شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن الاعتداء وقع خلال تفريق قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقفة منددة بالاستيطان على أراضي بلدتي “جبارة وشوفة”، بمحافظة طولكرم.
واعتدى جنود الاحتلال على المسن خيري حنون (64 عاما)، بالضرب، مما أدى لإصابته برضوض، وتم احتجازه لمدة ساعة، قبل أن يتم الإفراج عنه. وندّد المشاركون في الوقفة، بالاستيطان الإسرائيلي، مطالبين بتدخل دولي وقانوني لوقف مشروع من شأنه مصادرة مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في المنطقة.
وقد اثارت صور وفيديو الاعتداء ، التي تم تداولها بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي، سخطا وتنديدا واسعا، وتم تشبيه الاعتداء بما تعرض له الأمريكي الأسود حورج فلويد، الذي توفي بعد أن جثم شرطي أمريكي على رقبته بقدمه لعدة دقائق.
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