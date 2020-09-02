رئيس مجلس الأمن ملتزم برفض التحرك الأمريكي لفرض عقوبات على إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت النيجر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر، إنها ملتزمة بإعلان عدم إمكانية اتخاذ أي تحرك جديد حيال مسعى واشنطن لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبدو أباري: “متمسكون بهذا القرار الذي بينه وأعلنه رئيس مجلس الأمن الشهر الماضي”. رويترز

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