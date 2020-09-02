الكاف يعلن اسماء 12 دولة تشارك باربعة فرق في بطولاته 2021م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تصدرت أندية المغرب التصنيف المعلن من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، والذي يتم من خلاله معرفة عدد الأندية الممثلة لكل دولة في بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

ويعتمد التصنيف على نتائج أندية كل دولة في آخر 5 سنوات في البطولات الأفريقية، كما يهدف إلى السماح لأول 12 دولة بإشراك فريقين في كل من بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

ويمنح الفائز بدوري الأبطال 6 نقاط، مقابل 5 لمن يخسر النهائي، و4 نقاط لمن يقصى من نصف النهائي، و3 نقاط لمن يقصى من ربع النهائي، ونقطتين لثالث المجموعة، ونقطة واحدة لمتذيل المجموعة.

وفي كأس الكونفيدرالية يمنح البطل 5 نقاط، مقابل 4 لمن يخسر النهائي، و3 نقاط للخاسرين في نصف النهائي، ونقطتان لمن يخسر ربع النهائي، ونقطة وحيدة لثالث مجموعته، ونصف نقطة لرابع مجموعته.

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وتصدرت أندية المغرب التصنيف بـ(180) نقطة، مقابل (147) نقطة لمصر التي جاءت في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط فقط عن تونس الثالث بـ(140) نقطة.

وجاءت صدارة المغرب بناء على معايير الكاف بحصد نتائج الموسم الحالي (2019 – 2020) وضرب نقاطها في 5 والموسم الماضي (2018 – 2019) في 4 وموسم (2017 – 2018) في 3 وموسم (2016 – 2017) في 2 وموسم (2015 – 2016) في 1.

وجاء التصنيف كالتالي:

1- المغرب 180 نقطة.

2- مصر 147 نقطة

3- تونس 140 نقطة.

4- الكونغو الديمقراطية 84 نقطة

5- الجزائر 81 نقطة.

6- جنوب أفريقيا 68.5 نقطة

7- زامبيا 43 نقطة.

8- نيجيريا 39 نقطة.

9- غينيا 38 نقطة.

10- أنجولا 36 نقطة.

11- السودان 29.5 نقطة.

12- ليبيا 16 نقطة.