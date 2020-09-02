داليا إلياس تعود لإثارة الجدل وتطالب المرأة ” بعد الزواج ”.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عادت الشاعرة السودانية لإثارة الجدل مرة أخرى بمواقع التواصل الاجتماعي. حيث وجّهت داليا عدة رسائل كتوجيهات عامة تساعد في اختيار شريك الحياة المناسب استعرضتها بطريقة ساخرة أشعلت على إثرها متابعي المواقع الاسفيرية. وكتبت داليا على موقع صفحتها الرسمي بفيسبوك :”تزوجيه صادقا لايتورع عن تقبيل رأسك أمام أحد وإن كان والدته ، ويعانقك كلماعن له ذلك ويتأبطك حين يذهب لمقابلة أصدقائه فى شارع النيل ويلعب معك (الكتشينة) و(الليدو) فى الليالى المقمرة، تزوجيه وبداخله طفل… يتبعك فى كل مكان، ويسأل عنك حال دخوله المنزل…ولا ينام إلا بقربك.. ويستشيرك دائماً ماذا يجب أن يرتدى عند الخروج .. ولا يأكل إلا من يديك عند عودته من العمل، تزوجيه حالماً…يهتم بالتواريخ والذكريات… ويباغتك بين الحين والآخر بالهدايا الصغيرة والعبارات الحميمة…ويحرص على متابعة المسلسل الذى تحبين…ويحفظ أغنياتك المفضلة عن.