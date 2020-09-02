تركيا تتوعد فرنسا واليونان بهزيمة ساحقة في شرق البحر المتوسط

الخليج 365:

اتهم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الثلاثاء، اليونان بممارسة القرصنة في منطقة شرق البحر المتوسط، مؤكدًا أن التحركات الفرنسية ستنتهي بهزيمة ساحقة.

وأضاف عمر جليك في كلمة نقلتها وكالة “الأناضول”: “تركيا تجري أعمال بحث وتنقيب شرقي المتوسط ضمن جرفها القاري ومياهها الإقليمية، وهذا أمر لا علاقة لليونان به”.

وأردف موجهًا حديثه لليونانيين: “إن كنتم تبحثون عن محاور موثوق فليس هناك أفضل من تركيا”. واستطرد: “اليونان أصبحت دولة قرصنة في شرق المتوسط وتسعى وراء أمور أكبر من حجمها”.

وحول جليك هجومه إلى فرنسا قائلًا: “إذا كان الرئيس الفرنسي يعلن خطوطا حمراء في جرفنا القاري ووطننا الأزرق فإننا نعيد تلك الخطوط إليه”.

وتابع: “ليس لدى الفرنسيين ما يمكنهم تحقيقه من خلال جلبهم مقاتلات رافال إلى شرقي المتوسط، أو إجراء مناورات مع قبرص الرومية، النتيجة ستكون هزيمة شديدة للحكومة اليونانية”.