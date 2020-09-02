خطوات اولية مهمة لتامين كسلا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تابع الكثيرون داخل وخارج السودان بقلق بالغ الاحداث المؤسفة التى شهدتها مدينة كسلا فى الفترة الماضية ووصولها الى الذروة الاسبوع الماضى بحرق اجزاء من سوق المدينة والفوضى التى عمت البلد وماعاشه الناس من رعب نتج عن اعمال العنف واطلاق الرصاص وصولا الى سقوط عدد من القتلى وسط المدينة الامر الذى استدعى هبة من الجميع حتى يجنبوا المدينة الساحرة الفوضى والعنف والاقتتال الذى يؤدى الى سفك الدماء وسقوط الابرياء.

والمعروف ان تعيين الوالى الحالى عمار صالح قد فجر كل هذه الخلافات واوصل الاوضاع الى ما هى عليه الان من الاحتقان الشديد القابل للانفجار فى أى لحظة مما يمكن ان يقود البلد – كل البلد – وليست كسلا وحدها الى دوامة المجهول.

وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس كان قد أعلن عن تشكيل قيادة متقدمة بقيادة مدير عام الشرطة وعدد من القيادات الشرطية لمتابعة استتباب الأمن في كسلا وإتخاذ الاجراءات والتحوطات اللازمة.

مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة «حقوقي» عزالدين الشيخ علي منصور اعتبر ان جزء من الفوضى والمشاكل الأمنية تسببت فيها الشرطة بتراخيها عن حسم التفلتات ، لافتا الى ضرورة علاج هذه المسألة حتى يستقيم الوضع وتستطيع الشرطة والقوى الأمنية محاربة التفلت ووضع حد للجريمة ومطاردة المجرمين.

الفريق أول عز الدين اقسم جازماً بإنه سيكون بنفسه حربا على الفوضى والفساد وانه سيبدأ بقوات الشرطة التى لاتكون حاسمة فى تطبيق القانون ، وتوعد الفريق عز الدين بحسم التراخي الأمني و المركبات الغير مرخصة نهائيا في ولاية كسلا.

وقال الفريق أول عزالدين أمام جمع من القوات الشرطية بمدينة كسلا ان اى تراخ فى تطبيق القانون وحسم الفوضى سيكون عقابه نقل كل ضباط وضباط صف وجنود شرطة المرور الى مناطق سيندمون على نقلهم اليها ويتمنون ان يكونوا قد التزموا بما طلب منهم ونفذوه كما ينبغى.

الفريق أول عز الدين تساءل عن العدد الكبير من المواتر والركشات والعربات التى تستبيح شوارع المدينة وهي ليست مرخصة ، مضيفاً ان هذا مظهر للانفلات الأمني ،وقال مخاطبا العسكر : الزول كان خطف نعرفو كيف كان قتل نعرفو كيف ، وزاد هذه المركبات المخالفة جاية كيف هسه ؟ عندها أوراق ؟ ما عندها أوراق ؟ ولماذا الحدود مستباحة؟

ان هذا الكلام المهم الصادر عن قائد عام قوات الشرطة يوضح ان الاجهزة الأمنية تعتبر نفسها مسؤولة عن الاسهام فى استقرار المدينة وإن هذا الذى يشير إليه الفريق عز الدين هى خطوات اولية مهمة لتامين كسلا ، وليت الجميع يعملون على ذلك .