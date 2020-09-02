الاخفاق يطيح بقائد قوات التحالف في اليمن.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقدم الكبير للقوات اليمنية وخاصة في محافظات الجوف ومأرب عجل بسقوط القادة العسكريين السعوديين واخرهم قائد القوات المشتركة لتحالف العدوان على اليمن الجنرال فهد بن تركي ( وهو احد الامراء وصهر الملك الراحل عبد الله، وذو ارتباط وثيق بابن عمه بالامير متعب بن عبد الله احد خصوم ولي العهد الامير محمد بن سلمان).

وجاءت الاقالة في وقت دقيق وحساس فالصراع بين أجنحة الأسرة المالكة في السعودية وصل حدا غير مسبوق ، وعلى الجبهة تواصلت خسائر السعودية وتحالفها الظالم دون وجود أى بارقة أمل فى تغير المعادلة لصالح السعودية.

قوات التحالف النى تشن العدوان على اليمن فقدت آلاف الكيلومترات ، وخسرت آلاف الجنود مابين قتيل واسير وجريح ، اضافة الى فقدانها عشرات بل مئات الاليات التى دمرها أو غنمها اليمنيون ، وبعد ست سنوات من شن العدوان على اليمن تزداد السعودية تقهقرا وتفقد فى كل جولة ساحة من الساحات التى كانت تسيطر عليها حتى اضحى الوضع الان عصيا على التحمل ، ومع كل جولة تزداد ثقة اليمنيين بانفسهم وتقوى اراداتهم على مواصلة الحرب دفاعا عن بلدهم واهلهم ، ومع كل نجاح يحققه اليمنيون سواء على جبهات الداخل أو فى العمق السعودى فإن القلق فى جبهة العدوان يزداد ويكتشف قادة كبار من الجيش السعودى ان المحرقة اليمنية بانتظارهم .

ويعتبر الامير المقال -فهد بن تركى – احد ابرز وجوه الحرب على اليمن منذ تدشينها في مارس من العام 2015،

وتقول التقارير ان الرجل -الجنرال فهد بن تركى- كان يتولى ادارة اليمن بشكل فعلى ويتعامل مباشرة مع حكومة هادى ، وقد بدا ذلك عندما سافر هادى للعلاج فى امريكا فحل محله الجنرال فهد بن تركى دون إعلان واضح اذ لايمكن الجهر بهذا الامر ، وحتى عندما رجع هادى من رحلة العلاج ظل بن تركى هو الحاكم الفعلى لجنوب اليمن تحت اشراف ابن عمه وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان الذى كان يتولى مباشرة الاشراف على الملف اليمني.

ويذهب محللون الى ان ولى العهد محمد بن سلمان وفى اطار اقصائه لكل معارض محتمل له عمد الى ابعاد ابن عمه الجنرال فهد بن تركى بن عبد العزيز ( احد ابناء السديريين السبعة فوالده شقيق الملك سلمان وهو – الامير المقال – صهر الملك عبد الله ومقرب من الامير متعب ) لما قد يشكل خطر يوما ما على مشروع محمد بن سلمان الهادف الى صعود العرش وتولى الملك ، لذا جاءت اقالة الجنرال فهد بتوصية من ابن عمه ولى العهد الامير محمد بن سلمان ، وجاء فى الخبر ان الامير متهم بالفساد وسوف يحال الى التحقيق مما يقوى الفرضية القائلة بان ولى العهد استغل اخفاق قواته فى اليمن للاطاحة بابن عمه الامير فهد بن تركى .

وبغض النظر عن الصراعات العائلية والتي تمتد لسنوات وطالت العديد من الامراء ، يشير توقيت اقالة بن تركي بقوة إلى الوضع في اليمن، حيث تواصل السعودية اخفاقها ، وتغرق يوما بعد اخر في مستنقع حربها المستمرة منذ 2015 ، فهي من ناحية كما يرى مراقبون تحاول تحميل بن تركي فاتورة الخسارة عبر التضحية به ومن ناحية اخرى تمهد لحل سياسي يحفظ ماء وجهها شأنها في ذلك شأن قضية خاشقجي التي انتهت عبر التضحية بقيادات عسكرية بينهم احمد عسير رئيس الاستخبارات والمتحدث باسم التحالف في اليمن سابقا.