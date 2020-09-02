الاتحاد الأوروبي يصدم الولايات المتحدة بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت الأمينة العامة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، هيلغا ماريا شميد، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تستطيع الشروع في عملية إعادة فرض الأمم المتحدة عقوبات ضد إيران، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، لأنها لم تعد طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة.

موسكو – سبوتنيك. وقالت ماريا شميد في بيان: “على ضوء المناقشات الأخيرة في مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول محاولة فرض عقوبات الأمم المتحدة المرفوعة من جديد، أكد المشاركون في الاجتماع أن الولايات المتحدة أعلنت من جانب واحد تعليق مشاركتها في خطة العمل الشاملة المشتركة في 8 أيار/مايو 2018، وبالتالي لم تشارك في أي نشاط ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وأضافت ماريا شميد: “بالتالي أكد المشاركون، أنه لا يمكن اعتبارها (الولايات المتحدة) دولة طرفا في الاتفاق”.

وأضافت في هذا الصدد، أكد المشاركون مجددا… أن الولايات المتحدة لا تستطيع الشروع في عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231″.