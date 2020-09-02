إشبيلية يعلن تعاقده رسمياً مع نجم البارسا

الخليج 365 :

أعلن نادي إشبيلية، أمس الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، ليعود للفريق الأندلسي الذي لعب له لمدة 3 سنوات.

وذكر إشبيلية عبر موقعه الرسمي، أن راكيتيتش وقع على عقد يربطه مع الفريق الأندلسي لمدة موسمين مقبلين حتى صيف 2022.

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وقال بيان النادي “توصل إشبيلية وبرشلونة لاتفاق على صفقة راكيتيتش، الذي سيعيش مرحلته الثانية باللونين الأبيض والأحمر، بعدما لعب للكيان في الفترة ما بين يناير/كانون ثان 2011 وحتى يونيو/حزيران 2014”.

وأكد برشلونة عبر حسابه على موقع تويتر، أن راكيتيتش انضم لإشبيلية مقابل 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين كمتغيرات.

وكان إيفان راكيتيتش قد لعب لإشبيلية، 105 مباريات، ورحل في 2014، من أجل الانضمام لصفوف برشلونة.