(الكاف) يكشف مواعيد القيد وتسمية الممثلين ويشدد على الترخيص

الخليج 365 :

تفيد متابعات الصيحة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أرسل أمس خطاباً للاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائه أخطرهم فيها بموعد تسمية أفريقيا .. وبحسب متابعات الصحيفة، فإن الكاف حدد الفترة من أول سبتمبر الحالي حتى ٢٠ أكتوبر المقبل كآخر موعد لتسمية الاتحادات الوطنية للأندية التي ستمثلها في بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية.. وحدد الاتحاد الإفريقي الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر موعداً لانطلاقة الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية حيث تلعب مباريات الذهاب أيام ٢١/٢٢ نوفمبر على أن تقام مباريات الإياب بعدها بأسبوع واحد ..

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الفترة من ٢١ أكتوبر حتى الخامس من نوفمبر كفترة أولى لقيد اللاعبين واستلام كشوفات الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية على أن تستمر فترة القيد الثانية من السادس من نوفمبر حتى التاسع عشر منه.

وأكد الاتحاد الإفريقي في التعميم الذي بعث به للاتحادات الوطنية أنه لن يسمح بمشاركة أي نادٍ غير حاصل على الترخيص من اتحاده الوطني.