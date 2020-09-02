التحقيق مع مدبري انقلاب أبريل الماضي

أكدت مصادر موثوقة أن نيابة مكافحة الفساد أحالت التحقيق مع الفريق هاشم عبد المطلب وآخرين، من مدبري انقلاب أبريل الماضي إلى نيابة أمن الدولة والإرهاب للاختصاص الموقعي، وبدء التحقيق مع المعتقلين بتهمة التخطيط للانقلاب، على رأسهم رئيس أركان الجيش الفريق أول هاشم عبد الملطب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن.
وسبق أن أعلن الجيش السوداني بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن إحباط محاولة انقلاب عسكري واعتقال مجموعة من كبار الضباط وبعض أعضاء من حزب المؤتمر الوطني المحلول وقيادات من الحركة الإسلامية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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