عرمان يكشف عن دعم أمريكي للسلام التاريخي بـ”جوبا”

كشف القيادي بالحركة الشعبية شمال ياسر عرمان، عن محادثة مهمة تلقاها من دونالد بوث المبعوث الأمريكي والسيدة كيمي باي من مكتب المبعوث، مشيراً إلى أن المحادثة تناولت الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتوقيع اتفاقية السلام بجوبا أمس.

ولفت عرمان بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن المحاثات تركزت على الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في دفع عملية السلام والمساعدة في الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مبيناً أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بدعم السلام في السودان ومساعدة الحكومة الانتقالية على تجاوز كل المصاعب التي تواجهها.

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ونوه عرمان إلى التزامهم التام في قيادة الحركة الشعبية بتنفيذ الاتفاق والتحول إلى حركة سلمية ديمقراطية تدعم أجندة الانتقالية وبناء الدولة المدنية. وتوقع عرمان أن يلعب السلام دوراً مهماً في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)