والي شرق دارفور يعفى مدراء الوزارات

أعلن والي شرق دارفور محمد عيسى عليو، عدداً من القرارت ألغى بموجبها المجلس الأعلى للسلم والمصالحات والتعايش السلمي بالولاية، بجانب إعفاء مدراء الوزارات وبعض المؤسسات .

وأعلن الوالي خلال مؤتمر صحفي امس عن تعيين مدراء الوزارات الجدد وهم (جودة الساير مسبل دكام، مدير عام لوزارة المالية، د.بشير محمد إبراهيم، مدير عام لوزارة الصحة والشؤون الإجتماعية، د.سعيد ابكر سعيد ارباب، مدير عام لوزارة من الإنتاج والموارد الاقتصادية).

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وسمى القرار (م.معاوية خليل شايب حنون، مدير عام لوزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية، مادبو دلدوم، مدير عام لوزارة التربية والتوجيه، نجلاء عبدالله علي محمد، رئيس للمجلس الأعلى للطفولة)، كما أصدر عليو بحسب صحيفة الجريدة، عدداً من القرارت عين بموجبها (أحمد محمد صالح مديرا لقطاع الأراضي بالولاية، مهندس وليد موسى مادبو مدير اداري لمستشفى الضعين، عبدالله إسحاق نيل مدير اعلام الولاية، مصطفى باخت مكتب المتابعة بالولاية مع نظيرة بالمركز، د.ياسر حسن احمد مدير عام لمستشفى الضعين) .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)