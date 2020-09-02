ناهد قرناص تكتب: ولي نعجة واحدة

اتصلت امراة شابة على والدتها ..قائلة (يا امي شلت لي قروش من راجلي بدون ما يعرف .مشيت السوق اشتريت لي توب وشنطة وجزمة ..وكم بلوزة واسكيرتات ..وحبة اكسسسوارات ..وعلبة مكياج ماركة لقيت سعرها تحفة ..اها وقمت اتذكرته اشتريت ليهو جوز شرابات ..لما جيت البيت حكيت ليهو قام زعل وجاط فيني وقال لي انتي صرافة وما بتعرفي قيمة القروش..يا ماما انا غلطانة هسه؟) ..ردت عليها الام قائلة (ولا غلطانة ولا حاجة ..تكون الشرابات ضيقات عليهو ..جيبهوهم لابوكي …اصلو الرجال ديل طول عمرهم ظالمين ..الله يعوضك يا بتي في راجلك البخيل دا ).

بعد زيادة الرواتب للقطاع الحكومي ..اي ضائقة مالية تمر بها الحكومة ..ترتفع الأصوات بالقاء اللوم على (شرابات ) موظفين الحكومة ..وعينهم على تلك التي (خمت السوق كلو ) ..والحقيقة ان مرتبات الموظفين حتى وان اثقلت كاهل الحكومة لكنها بند صحيح ..وقد تأخر كثيرا جدا ..وسيكون خطأ فادحا ان تراجعت فيه وزارة المالية وقد بدأت نذرها حينما اسقطت شهرا كاملا من حافز عيد الأضحى ..في ذات الوقت الذي كانت قد صدقت فيه بتمويل سيارات السيادي بتكلفة تقارب (482)مليون…و التي اوقفها غضب الرأي العام..اولا لضخامة المبلغ في بلد فيه الناس تموت من الجوع .. ولشبهة الفساد ثانيا فالعملية لم تخضع لعطاء ومواصفات ومقاييس وزارة المالية ..وثالثا وقبل كل شئ ..لعدم كفاية الاسباب اصلا ..ايه اللي العربات الموجودة في القصر قديمة وتحتاج صيانة ؟ ..وحتى كتابة هذه الأسطر لاندري ان كانت الصفقة قد الغيت تماما ام انها ستتم بليل ودون معرفة احد .

الصحفية سهير عبد الرحيم كتبت في مقال صادم حجم النثريات التي يتسلمها كل شهر اعضاء مجلس السيادة المحترمين ….(عينا باردة) ..اللهم زد وبارك ..المسؤولية ضخمة وتحتاج الى نثريات مهولة ..خاصة السفريات والذي منو ..ما في اي مشكلة ..اللهم لا اعتراض في حكمك ..لكن لو صحت البيانات ..يا وزارة المالية ..نريد منك اما نفيا او تاكيدا لماكتبته سهير عبد الرحيم ..ولو صحت ارقام المقال ..نقول يا وزارة المالية ..نثريات السيادي ..ما تشوف !..تشوف (شرابات ) قصدي حوافز الموظفين ؟ ..

الامر ذاته يسري على المؤسسات الامنية والعسكرية ..والتي لها من الاستثمار مالها ..والذي يصب كله خارج قنوات وزارة المالية …ورغم هذا كله فمرتبات الضباط والجنود من وزارة المالية ..شفت كيف ؟ وعندما ارتفعت الاصوات بايلولة كل الشركات الامنية لمظلة وزارة المالية …ارتفعت اصوات اخرى تدافع عن استثمارات الجيش والامن ..طيب ومالو ..استثمر وشيل نفسك ..ادفعوا مرتبات الجنود والضباط وحوافزهم ووقود سياراتهم ..وابني لهم مساكنهم من دخل الشركات الخاصة بهم ..تأكد لو حدث هذا الامر ..سيحدث انفراج كبير ..وما في زول حيجيب سيرة (الشرابات).

تفاصيل قولي والمجمل ..يجب العمل اولا على تمكين وزارة المالية الاتحادية من كل الجهات الايرادية في البلاد ..لا فرق بين ملكي ولا عسكري ..كما يجب ان تخضع كل المؤسسات للمراجعة القانونية والمظلة الضريبية ..لا يجب منح اعفاء ضريبي لمؤسسة ربحية مهما كانت ..واخيرا وليس آخرا ..اقفلوا (بلف) النثريات والسفريات والاعفاءات والاستثناءات ….ومن ثم بعد ذلك سنتحدث عن (جوز الشرابات).

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صحيفة الجريدة