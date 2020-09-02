تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أمس مقطع فيديو قصير جداً يسأل فيه القاضي الرئيس السابق عمر البشير عن اسمه ومكان سكنه. Advertisements البشير أجاب أنه يسكن حالياً سجن كوبر.. المقطع تم تداوله بشكل كثيف.. أحدهم أشار إلى الكتاب الذي أصدره المستشار الصحفي الأسبق للبشير محجوب فضل بدري والذي حمل عنوان (عمر البشير من كوبر إلى كوبر).. في إشارة للحي الذي ترعرع فيه والسجن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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