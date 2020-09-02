إضراب العاملين بالبنك الزراعي يهدد الموسم

عبر مزارعون بالقضارف عن سخطهم وعدم رضائهم عن إضراب العاملين بالبنك الزراعي السوداني، واعتبروا أن توقيت الخطوة غير مناسب، وحذر المزارعون من أن يؤدي الاضراب لأثار سالبة تضُر بالموسم خاصة بالقطاع المطري، الذي يعتمد على مواقيت محددة في الزراعة.

وقال المزارع ياسر علي الصعب أمس إنه ذهب للبنك لصرف مبيدات لمكافحة آفات، وأسمدة للزراعة، إلا أن العاملين أخبروه أن العمل متوقف، وأضاف الصعب، “إن الإضراب أوقف جميع معاملاتنا بالبنك من سحب وصرف وخلافه، وأتى في توقيت غير مناسب لأنه جاء في وقت ذروة العمل بالنسبة للمزارع”. ونوه بحسب صحيفة الجريدة، إلى أن الزراعة في القطاع المطري تعتمد على مواقيت محددة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)