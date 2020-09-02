وقفة احتجاجية أمام محكمة المعلوماتية الخميس

تعتزم مجموعة من لجان المقاومة والثوار تنفيذ وقفة احتجاجية غدا الخميس أمام محكمة المعلوماتية، (الخرطوم ٢) . وانتقدت لجان المقاومة استمرارالقوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون المعلوماتية الذي وصفته بالمعيب واشتكت من استخدامه كسلاح ضد الثورة والثوار، وبررت دعوتها للوقفة الاحتجاجية بحسب صحيفة الجريدة،حتى يتمكن المواطن من انتقاد ومراقبة ورصد كل التجاوزات من موظفي الدولة والمسؤولين بدون ان يزج بعضويتها في السجن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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