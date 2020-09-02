شكا عدد من موطفي الحكومة في السودان عن تأخر صرف راتب شهر أغسطس حيث حتى الأول من شهر سبتمبر 2020 لم يتم صرفه، وقالوا هذا يحدث لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً، وفي العادة يتم صرف الراتب قبل دخول الشهر الجديد.
وكتب الصحفي علي ميرغني مساء الثلاثاء بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (منذ انضمامي للجيش طالب حربي في فبراير 1979 وحتى نهاية يوليو الفات لم يتأخر الراتب/المعاش عن اخر يوم في الشهر.. الا الشهر دا وصلنا يوم 32 اغسطس …اي 32 اغسطس وماف معاشات ولا يحزنون .
ياربي الحكومة فلست
وللا المطبعة اتعطلت).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة يحدث بالسودان منذ أكثر من 30 سنة تأخر صرف الرواتب الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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