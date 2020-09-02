شاهد أحد رموز النظام السابق يرد على القاضي بـ «إجابة مثيرة للدهشة» عند سؤاله عن اسمه

وثق مقطع فيديو جانباً من جلسة محاكمة رموز النظام السابق المتهمين في تنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989، ظهر فيها أحد رموز النظام السابق، يرد على القاضي باجابة مثيرة للدهشة والاستغراب عند سؤاله عن اسمه.
وكان القاضي وفق صحيفة السوداني قد سأل اللواء طبيب “الطيب ابراهيم محمد خير”، عن اسمه فأجابه برد مثير للدهشة، قائلاً اسمي «ابو تاجا مرفعين الليل هجام الدهاليق».
يُذكر أن « تاجا» إحدى بناته التي ولدها خلال عمله بدارفور، وقد أسماها تيمناً بـ أخت السلطان “علي دينار”، وفق مقابلة أجريت معه في العام 2014.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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