ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة يطالبون باسترداد الاراضي المصادرة

شدد عدد من ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة تمسكهم بحقهم وارجاع الاراضي التي صودرت منهم منذ العام 1967، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بادارة مشروع الجزيرة بالخرطوم برئاسة الاستاذ صديق عبدالهادي رئيس مجلس ادارة المشروع .

وقال رئيس مجلس ادارة المشروع وفق (سونا) ان الاجتماع ياتي فى اطار الاعتراف بقضية ملاك اراضي المشروع وعدالة القضية التي تحتاج النظر فيها بالعقل بدون اي تحيز.

واشار الى ان الاجتماع قُصد منه مناقشة القضية والاستماع الى بعض الاراء معلنا عن قناعته بالمظالم التي لحقت باصحاب الاراضي منذ العام 1967.

Advertisements

واكد استعداده بحل المشكلة عبر النوايا الطيبة وقال “ان حل مثل هذة القضايا الطريق فيها طويل ولكن لايمنع من الاسراع في حلها” ووصف الاجتماع بالناجح من خلال التقارير التي قدمت فيه

ومن جانبه قال احمد حمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة ان الاجتماع مع رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة قصد منه تقديم عدد من المقترحات لحل قضية الملاك التي استغرقت زمنا طويلا وارجاع الحقوق الى اهلها مشيرا الى ان الاجتماع كان موسع تم فيه مناقشة مطالبات اهمها ان يكون ايجار الاراضي المملوكة ملكا حرا بتطبيق ايجار المثل (الدنقدا).

واضاف ان الاجتماع طالب بمنح القيمة التي تخص الملاك وايجاره من العام الحالي وتجدد النظر فيها كل ثلاثة اعوام وان يكون العقد ثلاثين عاما عن دفع قيمة هذة الايجارات تدفعها ادارة مشروع الجزيرة حسب القانون، واشار الى ان الملاك طالبوا بمستحقاتهم منذ التوقيع علي العقد خلال العام 1967 بجانب ارجاع الاراضي خارج الدورة وهي ملك حر، وان ترجع الي اصحابها .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)