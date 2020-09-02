شاهد .. موقف نبيل لـ «معلم سوداني» يجيب هاتفياً على طالبه الممتحن للشهادة الثانوية في ظرف مزعج دون أن يصده

تبادل رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سجله هاوٍ لمعلم سوداني يجيب هاتفياً على أسئلة أحد طلابه الممتحنين للشهادة السودانية، وهو في قمة مشغولياته في وضع مزعج دون أن يصده معتذراً.

وأظهر المقطع وفق صحيفة السوداني موقف نبيل لمعلم اللغة الانجليزية «محمد إبراهيم» بمدرسة شريان الشمال الثانوية، وهو منهمكاً في عمل شاق بمزرعته خلال وقته الخاص في طقس حار يتصبب العرق منه، يرد على اتصال هاتفي لأحد طلابه يستفسره في درس دون أن يصده معتذراً أو يتجاهل مكالمته.

وعلق البعض على هذا الموقف النبيل “هكذا الأستاذ في كل مكان وفي كل زمان تجده حاضراً لتقديم كل مايفيد طلابه، ولا يشعرهم بحاله وظروفه عند احتياجهم له”

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فيما كتب آخر “هما إثنان فقط لا ثالث لهما والدك واستاذك اللذين يحبان ان تكون افضل منهما، التحية لكل معلم افنى في التعليم شبابه والتحية لابن الزومة ومعلم الأجيال بمدرسة شريان الشمال محمد ابراهيم”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)