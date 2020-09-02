لجان المقاومة تطالب بإصدار منشور قضائي خاص بحماية الشهود

تسلمت رئيسة القضاء مولانا نعمات عبد الله محمد خير مذكرة مطلبية بإصدار منشور قضائي خاص بحماية الشهود من عدد من تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم.

وقالت اللجان في بيان لها الثلاثاء ان المكتب القانوني والمكتب الاعلامي لتنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق سلم مذكرة مطلبية للسيدة رئيسة القضاء طالبها فيه بإصدار منشور قضائي خاص بحماية الشهود، ووقع على المذكرة عدد من تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم.

وقال بيان لجان المقاومة وفق (سونا) ان المذكرة جاءت بعد ملاحظات ومتابعات لمجريات محاكم المتهمين في قتلة الشهداء، وحالات الترصد والتهديد الذي تعرض له عدد من شهود الاتهام.

وقال البيان ان رئيسة القضاء اعربت عن سعادتها وترحيبها بالمبادرة وتأييدها لضرورة حماية الشهود وأوضحت أنها قامت بتوجيه رئيس الجهاز القضائي باتخاذ اجراءات وتدابير بمنع دخول جميع منسوبي الأجهزة النظامية إلى قاعات المحكمة ما عدا منسوبي الشرطة القضائية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تكفل حق حماية الشهود، وإتخاذ تدابير خاصة لدخول قاعة المحكمة.

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وقال البيان ان رئيسة القضاء اكدت على أن حماية الشهود تقع على عاتق القضاء وعبرت عن انفتاحها الدائم للاستماع لقوى الثورة ومطالبها المتعلقة بأداء السلطة القضائية.

وقالت اللجان انها أكدت لرئيسة القضاء ضرورة إصدار توجيه مكتوب يلزم المحاكم باتباع الاجراءات التي وجهت بها، كما وضحت للسيدة رئيسة القضاء أنها تنتظر صدور هذا التوجيه في القريب العاجل، وطلبت بدورها مهلة لدراسة المذكرة مع مكتبها الاستشاري والشروع في صياغة المنشور القضائي لتدابير حماية الشهود ليتم إصداره بشكل رسمي.

يشار الى ان التنسيقيات الموقعة على المذكرة هي تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق، تنسيقية الكلاكلات وجنوب الخرطوم، تنسيقية لجان مقاومة جبرة، تنسيقية أمدرمان القديمة، تنسيقيه شرق النيل جنوب، تنسيقية لجان مقاومة كرري، تنسيقية ثورة ديسمبر أمبدة، وتجمع لجان جبل أولياء، تنسيقية الحاج يوسف، لجان أحياء بحري.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )