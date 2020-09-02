الشرطة تحقق في عملية تخريب كبرى بتلفزيون السودان تعرف على التفاصيل

كشف مدير الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون لقمان احمد، عن تعرض التلفزيون لعملية تخريبية كبرى في الفترة بين الساعة العاشرة مساء أول امس الأحد والساعة السابعة والنصف صباح امس الإثنين.

وقال لقمان في بيان وفق صحيفة (السوداني) ، إن عملية التخريب تمت عشية استعداد التلفزيون لنقل مراسم توقيع اتفاق السلام في جوبا.

وفصل لقمان في البيان عملية التخريب في سحب ست لوحات استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت من غرفة التحكم الرئيسية للتلفزيون مما شل ودمر قدرة التلفزيون على استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت، وحتى السابعة والنصف من صباح امس الاثنين، ولم تكن غرفة التحكم الرئيسية قادرة على الاستقبال والتوزيع والبث وبالتالي غير قادرة على نقل مراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا.

وأشار مدير التلفزيون إلى انخراط مهندسي ةالتلفزة وتقانة المعلومات في جهود جبارة للإتيان أولاً بلوحات بديلة تم تركيبها ومحاولة إحياء غرفة التحكم وتمكنوا من إنجاز ذلك قبيل بدء مراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا.

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وتمكن التلفزيون من نقل مراسم توقيع اتفاق السلام وأصبحت شاشته المصدر الوحيد لنقل الحدث لكل القنوات السودانية والعربية، هذا وتبلغ قيمة اللوحات المسحوبة خمسة عشر ألف دولار.

وأضاف البيان أنّ الإدارة اتخذت الإجراءات الإدارية في مواجهة الحادث كما فتحت بلاغاً جنائياً لدى شرطة أم درمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )