عاجل.. ارتفاع ضحايا السيول والأمطار في السودان إلى 95 حالة وفاة

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 ارتفعت حصيلة الوفيات والإصابات جرّاء الأمطار والسيول التي ضربت السودان إلى 95 حالة وفاة و46 إصابة.

وأفادت وزارة الداخلية السودانية في تقرير لها، الثلاثاء، بوفاة 22 شخصا نتيجة انهيار منازل و66 غرقاً، و7 نتيجة الصعق الكهربائي. وأضافت الوزارة أن عدد المنازل المُنهارة كُلياً بلغ 20975 منزلا، وجزئياً 37516، فيما تضرّر 152 مرفقاً، و318 متجراً ومخزناً، ونفق 5479 من المواشي.

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