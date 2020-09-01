سلطنة عُمان ترحب باتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة

رحبت سلطنة عُمان باتفاق السلام الذى تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بين حكومة جمهورية السودان وعدد من الفصائل المسلحة، برعاية مُقدرة من حكومة جنوب السودان.



وعبرت السلطنة فى تغريدة لوزارة خارجيتها على تويتر ، عن أملها فى أن يسهم هذا الاتفاق فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى السودان، ويحقق تطلعات وآمال الشعب السودانى الشقيق.

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