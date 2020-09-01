تصريحات مهمة بشأن رفع إنتاج النفط بين الخرطوم وجوبا

الخليج 365 :

اتفق السودان و جنوب السودان على تنشيط اللجنة الفنية بين البلدين في مجالات النفط و الانتاج. وأكد وزير الطاقة والتعدين المكلف عبد الرحمن خيري انه ناقش مع نظيره بدولة جنوب السودان خطط رفع إنتاج النفط بين الدولتين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التغلب على الصعوبات في حقول النفط بالإضافة إلى مناقشة قضايا الحقول الحدودية و قضايا التدريب المتبادل واشار الى التوصل الى الاتفاق على تنشيط اللجنة الفنية بين البلدين بشان النفط وذلك ابان مشاركة الوفد الحكومي في احتفالات التوقيع على اتفاق جوبا بالاحرف الاولى يوم الاثنين 31-8-2020 وقال وزير الطاقة في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم اليوم عقب عودته من دولة جنوب السودان أن قضية النفط تصدرت المباحثات بين البلدين وذلك نسبة للقضايا المتعلقة بالنفط وما لحق بمورد مهم هو إنتاج النفط من دمار في ظل العهد البائد اضافة الى بحث قضايا الكهرباء والتعدين.