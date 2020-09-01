معالجات لصادر الماشية المرتجعة من جدة بمحجر سواكن

الخليج 365 :

أوضح مدير محجر سواكن البيطري دكتور عبد الرحيم عبدالفتاح أنه خلال اليومين الماضيين تم شحن باخرتين ماشية (كل يوم باخرة واحدة) الي ميناء جدة بالسعودية، الأولى تحمل حوالي 10 الآف راس ضأن ، والثانية تحمل حوالى 8 الآف و300 رأس ضأن . وقال في تصريح (لسونا) أن الشحنة الثانية تم إعادتها لميناء سواكن بسبب تدني المناعة ، واوضح أن هناك معالجات لإرجاع الصادر تتمثل في اعادة التطعيم وفحص المناعة وزيادة حجر الماشية لمدة 21 يوما ومن ثم يعاد تصديرها ، واكد أن تكرار إرجاع المواشي الحق أضرارا بالغة بقطاع الصادر والمصدرين. وقال إن الفترة السابقة شهدت ارجاع 37 باخرة ، واضاف “انهم عملوا معالجات ل 29 باخرة وتم تصديرها ، والآن بصدد المتبقية وهي 8 بواخر وذلك باعادة التطعيم وكشف المناعة . وحول توفر اللقاح ( الفاكسين) وكواشف المناعة قال عبد الفتاح أن اللقاح متوفر ولدينا 3 الآف جرعة منه ، اما الكواشف كانت 700 كاشف وانتهت الآن ، ونحتاج الى زيادة . واوضح عبد الفتاح أن صادر الثروة الحيوانية عموما يسير بصورة حسنة رغم التحديات والمشاكل ، ودعا الي تأهيل المحجر واقامة محطات تحلية للمياه وحل مشاكل الترحيل والوقود.