ميسي يغيب عن تدريب برشلونة ويواصل التمرد

الخليج 365 :
خاض برشلونة أمس الاثنين، أول مران تحت قيادة المدير الفني الجديد، رونالد كومان، ضمن التحضيرات لانطلاق الموسم المقبل.
وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد البلوجرانا، عن المران كما كان متوقعًا، بعدما لم يحضر اختبارات فيروس كورونا، الأحد الماضي وذلك وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية.
ويواصل ميسي التمرد على النادي، من أجل الرحيل هذا الصيف مجانًا، دون اللجوء للشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو.
وأفادت عدة تقارير صحفية مؤخرا، بأنه توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم اهتمام إنتر ميلان وباريس سان جيرمان أيضا بضمه.
ومن المتوقع أن يعقد خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، الأربعاء المقبل، جلسة مع إدارة البارسا للبحث عن حل لهذه الأزمة.
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