الثروة الحيوانية تعلن وصول باخرة مواشي للسعودية اليوم

الخليج 365 :

أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف الدكتور عادل فرح ادريس استئناف حركة صادر المواشي الحية للمملكة العربية السعودية بعد مناقشة ومعالجة كافة المستجدات حول إرجاع البواخر شحن الصادر التي تضرر منها قطاع الثروة الحيوانية والمصدرون وكل الجهات المختصة والاقتصاد الوطني .

وأعلن فرح في تصريح صحفي اليوم عن وصول الباخرة (حاجة فاطمة) اليوم للمملكة العربية السعودية والمحملة بحوالي 10 الاف و257 رأس من الضأن .

وجدد د. فرح التزام الوزارة بكافة الاشتراطات والمواصفات في مجال الصادر بوضع أسس ومعايير متسقة مع المتطلبات الدولية وتفعيل القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم حركة انسياب صادرات المواشي للمملكة العربية السعودية.

واكد أن هذه الإجراءات الغرض منها تلافي وتقليل الأضرار الناجمة والواقعة على المصدرين وكل الجهات المختصة .