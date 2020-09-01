سعودية تطبق الانفتاح الذي يريده ابن سلمان على الملأ بهذه الطريقة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في مشهد مُستفز يُجسد الانفتاح الصارخ الذي يقوده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودفع البلاد نحو العلمانية، ظهرت سيدة سعودية تتوسط رجالاً بالزي الشعبي الرسمي للبلاد، لتُلقي قصيدة حملت إيحاءات مثيرة وبأسلوب لم يخلوا من الإثارة فجر غضب الناشطين عبر مواقع التواصل.

وفي المقطع الذي رصدته (وطن) ـ ولم يتسن لنا التأكد من زمن تصويره ـ ظهرت السيدة السعودية في إحدى الفعاليات بالمملكة، وهي تلقي قصيدة شعرية وتتمايل بالقول والدلع بجانب رجل آخر، وترتدي عباءة دون تغطية شعرها، وتقول: “مدري حلم ولا حقيقة، بس شفته صدقوني، مسك إيدي ومسكت إيده، وغرقت عيونه بعيوني، ابتسم وأنا ابتسمت، قام ذبلي ودخت أه يا يما إلحقيني”.

وتابعت السيدة إلقاء القصيدة التي حملت إيحاءات مثيرة بجرأة: “شدني بقوة لصدره لف راسي ودار فيني، ابتعدت شوي عنه قال ودك تتعبيني، قلت ياروحي فديتك يا شقا وفرحة سنيني، عطرك الدافي تغلغل للحشا وفجر حنيني، ودي أضمك ودي أشمك وشوقك الخافي يجيني، بس اخاف يا عمري اتعب بعدها واقول ويني، ودي أسكر من حلا ريقك حبيبي واتخبط عن شمال وعن يميني، واتبعثر واتشتت، وإنت لملمني بحضنك وإحتويني”.

وعبر الناشطون عن غضبهم وصدمتهم مما آل له الوضع في بلاد الحرمين، في عهد ابن سلمان من انحلال وحفلات ماجنة والاختلاط غير المسبوق بين الذكور والإناث، فكتب مُغرد: ” شيء مقرف العهر الحديث عيني عينك الصعلوكmbs خلا السعودية نسخة من دبي”.

ودعا آخر إلى التغيير معتبراً أنه أمر شرعي، وكتب: “لابد من التغير والا مفر منه بل هو واجب شرعي، السفينة تغرق والابد من التضحية من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه”.