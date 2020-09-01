محمود رفعت: مجزرة كبرى ستكون بالعائلة الحاكمة السعودية بإيعاز إماراتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الدكتور محمود رفعت، المحامي الدولي وخبير القانون المعروف، إن الاعتقالات الأخيرة التي نفذها ابن سلمان ضد عدد من أمراء الأسرة الحاكمة وذكر منهم الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز تمت بإيعاز من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال “رفعت” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”اعتقال #محمد_بن_سلمان للأمير #فهدبن_تركي_بن_عبدالعزيز قائد قوات التحالف على #اليمن وابنه تم بإيعاز من #الإمارات التي أصابها السعار لمقدرات اليمن وتبدل جلدها”

وتابع موضحا:”وهذه مجرد بداية لمجزرة جديدة سيرتكبها محمد بن سلمان بالأسرة الحاكمة حيث ستشهد الايام القادمة اعتقال وتصفية كثير من أمراء #آل_سعود”

وكانت السلطات السعودية، كشفت الليلة الماضية، عن قرار أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز يقضي بإقالة قائد القوات المشتركة في اليمن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وابنه فهد أمير منطقة الجوف.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، فإن الأمر الملكي يقضي بإحالتهما إلى التحقيق في واقعة فساد بوزارة الدفاع التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت الوكالة، إن الأمر الملكي صدر بناء على ما أُحيل من محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مشيرةً إلى أن إحالة بن سلمان تضمنت “رصد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها”.