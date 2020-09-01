لأول مرة تتولى إدارتها امرأة.. سارة أبو روف مديراً للحج والعمرة بولاية الخرطوم

اكتملت ظهر الثلاثاء إجراءات التسليم والتسلم بين مدير الإدارة العامة للحج والعمرة بالولاية السابق الشيخ/ محمد المختار، والأستاذة سارة محمد الحسن أبو روف مدير الإدارة العامة للحج والعمرة بالولاية الجديدة..

بحضور رئيس لجنة التسليم والتسلم الأستاذ/ منتصر عباس، الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة الاتحادية وأعضاء لجنتة والأستاذة زبيدة عبد الحق مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية والبشرية والشيخ/ أحمد رمضان مدير إدارة العمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بالولاية.

من جانبه، أوضح الشيخ محمد مختار مدير الإدارة العامة للحج والعمرة بالولاية السابق، وفق صحيفة السوداني اكتمال مذكرة التسليم والتسلم واحتوائها على كافة المطلوبات، مُتمنياً التوفيق لمدير الإدارة العامة للحج والعمرة بالولاية فى مهمتها.

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هذا وتمنى رئيس اللجنة للمدير الجديد بالاستفادة من خلاصة تجارب العاملين بالحج في الولاية وتنسيق العلاقات بين الولاية والإدارة.

وشكرت مدير الإدارة العامة للحج والعمرة بالولاية للإدارة السابقة جهودها في حمل أمانة التكليف وعظم خدمة الحجيج والمعتمرين،

وأمّنت على التعاون مع الخبرات الموجودة بالإدارة لتقديم خدمة أفضل للحجاج والارتقاء والتطوير وتأسيس عمل يبدأ من حيث انتهى الآخرون.

فيما قدمت مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية والبشرية، تنويراً عن الموقف المالى للإدارة العامة للحج والعمرة بالولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )