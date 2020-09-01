رسميا… الكشف عن موعد مباراتي كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد و برشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن موعد مباراتي كلاسيكو الأرض، بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد 2020-2021.وأقيمت قرعة الدوري الإسباني موسم 2020/2021 مساء أمس الاثنين في قاعة لويس أراغونيس، في مبنى الاتحاد في لاس روزاس في العاصمة الإسبانية مدريد.
ولم تشهد القرعة بثا تلفزيونيا، وفق وكالة “سبوتنيك” ولكن بثت مباشرة عبر الإنترنت، تطبيقا لقوانين التباعد الاجتماعي جراء جائحة كورونا كوفيد-19 وأوقعت القرعة ريال مدريد حامل اللقب في مباراة الذهاب بالكلاسيكو أمام برشلونة في الموسم الجديد بالجولة السابعة، يوم 25 أكتوبر المقبل في معقل البارسا “كامب نو”.
بينما ستكون مباراة العودة بين غريمي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة يوم 11 أبريل 2021، في معقل الميرينغي “سانتياغو برنابيو”. ويواجه ريال مدريد في مباراته الأولى في الدوري فريق خيتافي، بينما وقع برشلونة أمام فريق إلتشي الصاعد حديثا لليغا.
وينطلق الموسم الجديد بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، فيما سيتم اختتام المسابقة بتاريخ 23 مايو 2021، أي قبل 6 أيام فقط من نهائي دوري الأبطال المقرر إقامته في 29 مايو 2021.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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