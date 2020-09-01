البشير مثل أمام المحكمة بتهمة الانقلاب وعرّف عن نفسه بـ”رئيس جمهورية سابق”

مثل الرئيس المخلوع عمر البشير أمام المحكمة الثلاثاء في بداية محاكمة بتهمة تنفيذ الانقلاب العسكري الذي استولى فيه على السلطة عام 1989.

وبدا البشير، الذي قدم نفسه بعبارة “رئيس جمهورية سابق”، وفق ( موقع (مونت كارلو الدولية ) في حالة جيدة وراء قضبان قفص معدني في قاعة المحكمة مرتديا ملابس السجن البيضاء وعلى وجهه كمامة أنزلها للتعريف بنفسه. وفي مقطع مصور بثه التلفزيون السوداني الرسمي قال البشير البالغ من العمر 76 عاما إنه محتجز في سجن كوبر بالخرطوم. وظهر بعض معاوني البشير السابقين إلى جانبه في المحاكمة التي كانت قد تأجلت بسبب الازدحام الشديد عند موعد بدئها الذي كان مقررا الشهر الماضي.

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ويواجه البشير محاكمة أخرى لدوره المزعوم في قمع الاحتجاجات على حكمه. وفي ديسمبر كانون الأول صدر عليه حكم بالسجن عامين في قضية أخرى بتهم فساد. علاوة على ذلك فإن البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )