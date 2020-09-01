رحب الإتحاد العام لأصحاب العمل السوداني بالتوقيع على إتفاق السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح وقال المهندس هاشم صلاح حسن مطر رئيس لجنة تسيير اتحاد عام أصحاب العمل السوداني وفق (سونا ) إن التوقيع على الاتفاق يمهد الطريق للمساهمة فى بناء اقتصاد معافى واشار الى التأثيرات الايجابية لتحقيق السلام على بيئة الأعمال فى قطاعاته المختلفة وعلي بيئة الاستثمار بالبلاد والمساهمة فى جذب الاستثمارات الأجنبية الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتحاد اصحاب العمل : إتفاق السلام يمهد الطريق لبناء الإقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.