البنك المركزي يعلق على الإضرابات التي أعلنتها بعض المصارف

أصدر بنك السودان المركزي، بياناً اليوم الثلاثاء، حول أحداث الإضرابات التي أعلنتها بعض المصارف وأوضح البنك وفق صحيفة السوداني أنه وبعد صدور قرارات لجنة إزالة التمكين الخاصة بإعفاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لـ11 مصرفاً،

قام البنك بممارسة صلاحياته بموجب قانون تنظيم العمل المصرفى لعام 2004م بمعالجة الفراغ الإداري بتكوين لجان إدارية بمهام محددة لحين تكوين مجالس إدارات هذه المصارف حسب ضوابط الحوكمة، وان البنك المركزي ظل يتابع عمل المصارف بصورة لصيقة وتم منح صلاحيات محدودة للجان الإدارية لتسيير عمل هذه المصارف.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )