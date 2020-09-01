تعهد مدير عام الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ بمحاسبة من وصفهم بمثيري الفتن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بولاية كسلا وكشف وفق (سونا ) عن تكوين لجنة من الجهات الأمنية والعدلية تعمل بالتعاون مع تيم متخصص من المركز لهذا الغرض. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام الشرطة يتوعد مثيري الفتن بولاية كسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.