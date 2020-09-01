عمليات (البرق الخاطف) تضرب أوكار الجريمة و العصابات المتفلتة في (بحري)

نفذت شرطة ولاية الخرطوم الثلاثاء الوثبة الثانية لعمليات البرق الخاطف بمحلية بحري مستهدفة أوكار الجريمة والظواهر السالبة ورصد معتادي الإجرام والعصابات المتفلتة وتنظيم الأسواق فضلاً عن حملة المركبات غير المرخصة والتي تسير بدون لوحات .

وأكد الفريق ياسر عبد الرحمن فضل المولى مدير شرطة ولاية الخرطوم لدى مخاطبته القوات المشاركة بميدان المولد ببحري ان حملة البرق الخاطف لحفظ الامن والقبض على المجرمين وكل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين وترويعهم بالعاصمة القومية ودك حصون الإجرام وبسط الأمن والطمأنينة بمختلف المحليات مشيراً الى أن الشرطة همها تقديم الخدمات الأمنية والجنائية للمواطن وهي في خدمة الشعب .

واضاف الفريق ياسر أن شرطة الولاية وضعت العديد من الخطط التفصيلية للمحليات لحسم كافة التفلتات والأنشطة غير القانونية والظواهر السالبة داعياً المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم الدخيلة تحقيقاً لشعار الأمن مسئولية الجميع مشيداً بقوات الشرطة المشاركة من مختلف الوحدات الشرطية والأجهزة النظامية من القوات المسلحة والدعم السريع مؤكداً مواصله عمليات البرق الخاطف بمختلف محليات الولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )