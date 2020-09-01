- 1/3
- 2/3
- 3/3
الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
واصلت شرطة الخرطوم اليوم عملية "البرق الخاطف" بمحلية بحري، مستهدفة أوكار الجريمة والظواهر السالبة ومعتادي الإجرام والعصابات، وضبط المركبات غير المرخصة.
وأكد ياسر عبد الرحمن فضل المولى مدير شرطة ولاية الخرطوم، أن "حملة البرق الخاطف، تهدف لحفظ الأمن والقبض على المجرمين وكل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين وترويعهم بالعاصمة القومية ودك حصون الإجرام وبسط الأمن والطمأنينة بمختلف المحليات".
وأضاف أن شرطة الولاية، وضعت العديد من الخطط التفصيلية للمحليات لحسم كافة الأنشطة غير القانونية والظواهر السالبة، داعيا المواطنين لضرورة الإبلاغ عن الجرائم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. شرطة السودان تواصل عملية "البرق الخاطف" ضد العصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.