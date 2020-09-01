المرزوقي: الإمارات باتت الآن محمية إسرائيلية أمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر الرئيس التونسي الأسبق “المنصف المرزوقي”، أن الإمارات باتت “من الآن فصاعدا محمية إسرائيلية أمريكية”، وذلك عقب اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي.

وأوضح “المرزوقي” في تدوينة نشرها عبر صفحته على “فيسبوك” الثلاثاء، أن التطبيع هو “عودة العلاقات الطبيعية بين دولتين متحاربتين من نفس الوزن، مثلا التطبيع بين فرنسا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية”.

وتساءل مستنكرا: “متى كانت للإمارات علاقات طبيعية مع (إسرائيل)، ومتى كانتا في حرب أو من نفس الوزن عسكريا وسياسيا وحتى اقتصاديا؟”.

وأجاب: “ثمة إذن خطأ في توصيف ما يحدث الآن. قولوا حماية، ولا تقولوا تطبيع، وبصفة أدق حماية معلنة بعد أن كانت مقنعة لسنوات”.

وحول السبب في طلب الإمارات هذه الحماية وإشهارها، وفق رأيه، أرجع “المرزوقي” ذلك إلى “الخطر المتعاظم من دول الجوار التي قد لا تجد حلا لتفاقم حصارها غير حرب إقليمية تكون الإمارات ضحيتها الأولى”

كما أرجع “المرزوقي” طلب هذا البلد الخليجي الحماية الإسرائيلية إلى ما اعتبره “شعور حاكم أبوظبي (محمد بن زايد) بتعثّر وكالته لتدمير الربيع العربي وهو في وضع استنزاف مالي لدعمه الانقلاب المصري واستنزاف عسكري ومالي لدعمه الانقلابيين والمتمردين في ليبيا واليمن”.

واستطرد: “الإمارات إذن من الآن فصاعدا محمية إسرائيلية أمريكية تلحق بسوريا المحمية الروسية، والسعودية المحمية الأمريكية وغدا لبنان… والحبل على الجرار في إطار انهيار النظام العربي وعودة زمن ملوك الطوائف في الأندلس الذين كانوا يضعون ممالكهم المتهالكة تحت حماية ملوك الأسبان لمجرد سكنى قصورهم أطول فترة من الزمان”.

الخليج الجديد