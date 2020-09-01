ارتفاع ضحايا السيول والأمطار إلى “95” حالة وفاة، واِنهيار كُلي لعدد “20975” منزلاً

كشف تقرير المجلس القومي للدفاع المدني اليوم “الثلاثاء”، عن ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات جرّاء الأمطار والسيول التي ضربت البلاد، ووصل عدد الوفيات إلى “95” حالة وفاة، و”46″ إصابة، حيثُ توفي “22” نتيجة انهيار منازل و”66″ غرقاً، و”7″ صعقة كهربائية.

كما ارتفع عدد المنازل المُنهارة كُلياً وفق صحيفة السوداني إلى 20975، وجزئياً إلى 37516، فيما تضرر 152 مُرفقاً، و318 متجراً ومخزناً، ونفوق 5479 من المواشي، و59 من الدواجن أما القطاع الزراعي بالفدان بلغ حجم الضرر مساحة 3266 فداناً، “65” منها في ولاية الخُرطوم، و3201 في ولاية القضارف وبحسب التقرير، أصاب الضرر 79 قطاعاً تعليمياً، و9 قطاعاً صحياً، 3 قطاعات خدمية، و50 مسجداً.

Advertisements

وتأثرت 6 ولايات أمس “الاثنين” إثر زيادة منسوب النيل وهطول أمطار غزيرة ببعض الولايات، وشملت كلاً من ولايات: نهر النيل، شمال كُردفان، الجزيرة، جنوب كُردفان، البحر الأحمر والخُرطوم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) آ