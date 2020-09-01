قوات الدفاع المدني والدعم السريع تسيطر على حريق مصنع العكدابي

بعد حريق إستمر 3 ساعات.. نجحت قوات الدفاع المدني وقوات الدعم السريع بالسيطرة على حريق مصنع العكدابي بمدينة بحري وفق العربية السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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