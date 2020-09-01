ضبط (شاشات) و (سلع) مهربة بأمدرمان وبحري

تمكن فرع العمليات بمكافحة التهريب الخرطوم بحري من ضبط عربة دفار (جامبو) تحمل سلع استهلاكية مهربة بلغ عددها 1,200 قارورة زيت ، بالاضافة الى 35 كرتونة حلويات مشكلة منتهية الصلاحية.

و يأتي ذلك مواصلة للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة التهريب في حماية الإقتصاد الوطني من ممارسات ضعاف النفوس من المهربين واصحاب الكسب الشخصي الرخيص الذين لا يفرقون بين مصلحة الوطن والمصالح الشخصية الضيقة،

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و في ذات الوقت تمكنت مكافحة التهريب فرع أمدرمان وفق( سونا ) من ضبط عربة بوكس دبل كاب غير مقننة تحمل عدد 24 شاشة 32بوصة مهربة ماركة smart، و كان قد توفرت معلومات دقيقة تفيد بأن هناك عربة غير مقننة قادمة من شمال الخرطوم بحري تحمل مواد مهربة، فقام التيم العامل برصدها وتتبعها إلى أن تمكنوا من ضبطها، حيث اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالها،.

وأشاد السيد العميد شرطة الشيخ الحاج الشيخ مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بالانابة في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) بالمجهودات المقدرة للقوة الضابطة و عينهم الساهرة لحراسة الإقتصاد ، وحثهم على المزيد من الانجازات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )