حميدتي يدعو لتطبيق مبداء الحريات الأربع و التكامل بين السودان وجنوب السودان

شهد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، صباح الثلاثاء بفندق بالم أفريكا بجوبا ، الإحتفال الذي أقامته منظمة ” انت ليس وحدك” Your are not alone- التي يرعاها سيادته في السودان وجنوب السودان، بمناسبة تدشين تسليم المشاريع الإنتاجية لأسر الأطفال فاقدي السند والمشردين

وذلك بحضور السيد توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية ووزير الدفاع اللواء يس إبراهيم يس ووزيرة الرعاية الإجتماعية بدولة جنوب السودان الأستاذة أيا واريلي وعدد من قيادات تنظيمات الجبهة الثورية والحرية والتغيير.

Advertisements

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في كلمته أمام الإحتفال وفق ( سونا) عن شكره وإمتنانه لحكومة وشعب جنوب السودان.لاستضافتهم الكريمة لمفاوضات السلام ولما قدموه من دعم ومساندة كبيرة للسودان ، ودعا سيادته إلى تطبيق مبدأ الحريات الأربع والتكامل بين البلدين من أجل خدمة المصالح المشتركة بينهما.

ودعا النائب الأول المسؤولين في دولة جنوب السودان إلى الإهتمام بمعاش الناس وخاصة الشرائح الضعيفة والأطفال فاقدي السند مشيراً إلى أهمية تصنيفهم وتدريبهم وإزالة كافة إفرازات وآثار الحرب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )