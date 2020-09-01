ضبط متهم بحوزته (75) الف و (400 ) دولار بمطار كسلا

اوقفت قوة من جهاز الامن والمخابرات العامة بولاية كسلا بمطار كسلا، احد المتهمين وبحوزته 75 الف و400 دولار في طريقه الي خارج الولاية اثر معلومات مؤكدة ومتابعة دقيقة للمتهم .

وجاء تنفيذ العملية وفق (سونا) في اطار اعلان حالة الطوارئ بولاية كسلا والحملاتَ التفتيشية التي انتظمت مدينة كسلا عبر الاجهزة الامنية المختلفة .

وفي هذا الاطار وقف مدير عام قوات الشرطة الفريق اول عز الدين الشيخ بمقر جهاز الامن برفقة اعضاء لجنة امن ولاية كسلا والقيادات العسكرية الخاصة بادارة الازمة بالولاية علي الانجاز الذي تحقق وخطوات تنفيذ العملية .

وكشف العميد امن عمر حسن صالح مدير الجهاز عن خطوات تنفيذ العملية بعد توفر للمعلومات والمتابعة الدقيقة علي اثرها تم ضبط المتهم الذي تم تحويله للنيابة لاكمال الاجراءات القانونية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )